Председатель Женского комитета Национального совета сопротивления Ирану Сарвназ Читсаз в интервью NCRI LIGA.net рассказала о кровавой цене иранской революции, где тысячи жертв лишь укрепили волю народа к борьбе. Свидетельства из страны и из эмиграции указывают на то, что, несмотря на массовые казни, репрессии и информационную блокаду, иранцы готовы идти до конца в своей "последней битве".

Что сейчас происходит в Иране и на кого возлагают надежды революционеры — рассказывает иранская оппозиционерка.