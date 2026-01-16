Интервью
Революция без спасителей. Иранская оппозиционерка о борьбе зумеров против аятолл и монархов.
Игорь Тымоць
Корреспондент LIGA.net
Председатель Женского комитета Национального совета сопротивления Ирану Сарвназ Читсаз в интервью NCRI LIGA.net рассказала о кровавой цене иранской революции, где тысячи жертв лишь укрепили волю народа к борьбе. Свидетельства из страны и из эмиграции указывают на то, что, несмотря на массовые казни, репрессии и информационную блокаду, иранцы готовы идти до конца в своей "последней битве".
Что сейчас происходит в Иране и на кого возлагают надежды революционеры — рассказывает иранская оппозиционерка.
