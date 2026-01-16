Голова Жіночого комітету Національної ради опору Ірану (NCRI) Сарвназ Чітсаз в інтерв’ю LIGA.net розповіла про криваву ціну іранської революції, де тисячі жертв лише підсилили волю народу до боротьби. Свідчення з країни та з вигнання вказують, що попри масові страти, репресії й інформаційну блокаду, іранці готові йти до кінця у своїй "останній битві".

Що зараз відбувається в Ірані та на кого покладають свої надії революціонери – розповідає іранська опозиціонерка.