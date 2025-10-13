В России отменили проведение российско-арабского саммита, который там уже окрестили "историческим".

Всё началось в апреле 2025 года, когда Кремль объявил о намерении провести саммит высшего уровня, на который в гости к Владимиру Путину должны были приехать лидеры 22 арабских стран. Россияне даже запустили 3 октября официальный сайт мероприятия.

Сам саммит должен был состояться 15 октября. Можно представить, с какой помпой Москва его продвигала. Однако по состоянию на 9 октября лишь Ахмед аш-Шараа, временный президент Сирии, и премьер-министр Ирака Мухаммед Судани дали положительный ответ.

Ключевые игроки — лидеры ОАЭ (Мухаммед бин Заид), Саудовской Аравии (Мухаммед бин Салман) и Египта (Абдель Фаттах ас-Сиси) — визит не подтвердили.

Официальная версия Кремля заключается в том, что, поскольку время саммита совпало с началом активной фазы реализации Плана Трампа по нормализации в секторе Газа, это осложнило приезд. Путин даже поспешил заявить в Душанбе, что отмена саммита была его инициативой — чтобы не мешать процессу.

Однако наблюдатели, хорошо знакомые с деталями подготовки форума, вынуждены признать, что саммит попросту проигнорировали. Bloomberg, например, пишет: "Отмена обусловлена низкой явкой — почти никто не захотел приехать". Источник, вовлечённый в подготовку саммита, пересказывает: саммит рассматривали как "важную инициативу" для противодействия "гегемонии Трампа" в регионе, но арабские лидеры (особенно монархии Персидского залива) игнорируют его из-за изоляции России (война в Украине, санкции).

Очевидно, что План Трампа действительно стал ключевым фактором отмены саммита. Арабские лидеры (Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет) тесно координируют свои действия с США и, чтобы избежать конфликта с Трампом, решили не сближаться с Москвой на данном этапе.

Подписание соглашения в Египте также является чётким сигналом: регион выбирает "американский мир". Путин, конечно, хвалит этот план, но это контрастирует с ролью "медиатора", в которой он себя видит.

Во-вторых, саммит должен был компенсировать потерю влияния на Ближнем Востоке (после 2022 года арабские страны дистанцировались от Москвы из-за российской агрессии против Украины). Это отражает более широкую тенденцию: даже в так называемых "дружественных" регионах (таких как Центральная Азия, где Путин находился 9–10 октября) видно, что лидеры дистанцируются, хотя и делают это осторожно.

Далее — провал потепления между Трампом и Путиным, наблюдавшегося в последние месяцы после встречи на Аляске. Если, конечно, не считать последний твит, где Трамп поблагодарил Путина за соболезнования по поводу неНобеля.

Что это может значить?

Первое, что бросается в глаза, — утрата Россией имиджа "глобального игрока". Перенос на ноябрь, о котором намекают, маловероятен. По словам Ушакова, решение "зависит от арабских друзей". Это также может ослабить российские позиции по сирийскому вопросу или энергетическим соглашениям с ОПЕК+, на которые, кстати, делали большие ставки.

Для региона это усиление влияния США и их арабских союзников (в случае успеха сделки по Газе), одновременно маргинализирующее ось Москва/Тегеран. В глобальном смысле можно говорить о кризисе идеи "многополярности", которую активно продвигает Москва. Кремль пытается выстраивать альянсы, но сталкивается с реальностью санкций и приоритетов партнёров.

Таким образом, это событие — типичный дипломатический "фейл", когда Кремль пытается спасти репутацию риторикой, но факты (а именно низкая явка) свидетельствуют об изоляции. Если План Трампа провалится, саммит может "возродиться"; иначе — забудется. В наших интересах, чтобы успех состоялся.

