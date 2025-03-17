Второй срок Трампа имеет все шансы стать еще разрушительнее, чем первый. Его команда стала еще более лояльной и не решается противостоять самым безумным идеям.

К тому же у него появился фактический сопредседатель — Илон Маск, который разрушает все на своем пути. Тем временем республиканцы в Конгрессе, которые еще не присоединились к культу, парализованы страхом и пока не готовы даже к малейшему акту неповиновения.

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Последствия для мировой экономики только начинают проявляться. В Европе гораздо быстрее, чем можно было ожидать еще несколько месяцев назад, формируется мнение о необходимости военной и экономической независимости.

Эта ситуация выглядит довольно тревожно, особенно с учетом глобальных тенденций, которые когда-то способствовали победе Трампа. Россия давно скатилась в полноценный тоталитаризм, но в последние годы наблюдается рост поддержки, оказываемой Путиным политикам в странах Восточной Европы, которые ранее перешли к демократии.

Первым в ЕС был венгерский премьер Виктор Орбан, но теперь в Словакии у власти Роберт Фицо, а в Румынии только суды смогли заблокировать Кэлина Джорджеску. На предстоящих президентских выборах в Польше во второй тур может выйти откровенно неприятный Славомир Менцен.

И, конечно, радикальные правые партии все успешнее выступают и на выборах в Западной Европе. Хотя последние события создают проблемы для тех, кто все еще пытается сохранить хотя бы минимальную респектабельность, как, например, партия Reform UK.

Так что я решил, что может быть полезно ознакомиться со списком книг, которые помогли мне понять, как мы оказались в этой ситуации. Он, конечно, не является исчерпывающим.

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Первые пять книг сосредоточены на США и эпохе Трампа/Маска, а еще пять — на Европе и более широком мировом контексте. Также я добавил несколько дополнительных рекомендаций для смежного чтения.