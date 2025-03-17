Другий термін Трампа має всі шанси стати ще руйнівнішим за перший. Його команда стала ще більш лояльною і не наважується чинити опір найбожевільнішим ідеям.

До того ж у нього з’явився фактичний співпрезидент – Ілон Маск, який руйнує все на своєму шляху. Тим часом республіканці в Конгресі, які ще не приєдналися до культу, паралізовані страхом і поки що не готові навіть до найменшого акту непокори.

Читайте також Від підприємців до правителів: як техногіганти узурпують владу

Наслідки для світової економіки лише починають проявлятися. У Європі набагато швидше, ніж можна було очікувати ще кілька місяців тому, формується думка про необхідність військової та економічної незалежності.

Ця ситуація видається доволі тривожною, особливо з урахуванням глобальних тенденцій, які свого часу сприяли перемозі Трампа. Росія давно скотилася до повноцінного тоталітаризму, але в останні роки спостерігається зростання підтримуваних Путіним політиків у країнах Східної Європи, які раніше перейшли до демократії.

Першим у ЄС був угорський прем’єр Віктор Орбан, але тепер у Словаччині при владі Роберт Фіцо, а в Румунії лише суди змогли заблокувати Келіна Джорджеску. На майбутніх президентських виборах у Польщі у другий тур може вийти відверто неприємний Славомір Менцен.

І, звісно, радикальні праві партії дедалі успішніше виступають і на виборах у Західній Європі. Хоча останні події створюють проблеми для тих, хто ще намагається зберегти хоча б мінімальну респектабельність, як-от партія Reform UK.

Тож я вирішив, що може бути корисно ознайомитися зі списком книжок, які допомогли мені зрозуміти, як ми опинилися в цій ситуації. Він, звісно, не є вичерпним.

Читайте також Як Трамп перебудовує світ. Pax Americana закінчується

Перші п’ять книжок зосереджені на США та епосі Трампа/Маска, а ще п’ять — на Європі та ширшому світовому контексті. Також я додав кілька додаткових рекомендацій для суміжного читання.