Создается впечатление, что, кроме бомбардировок азербайджанских нефтебаз в Украине, Москва не находит никакого ответа на политику Баку

Перевод оригинальной публикации с разрешения The Jamestown Foundation

Отношения между Россией и Азербайджаном резко ухудшились за последние несколько месяцев. В конце июня в Екатеринбурге произошли массовые аресты членов азербайджанской диаспоры, связанные с давними уголовными делами, в результате которых погибли два человека. В ответ азербайджанские власти провели обыски в офисе агентства "Спутник-Азербайджан" в Баку, где арестовали двух сотрудников, сообщив, что они являются агентами Федеральной службы безопасности России (ФСБ) под прикрытием. Вскоре после этого в Азербайджане были задержаны специалисты по интернет-технологиям (IТ), которые не имели формальной связи с российскими властями.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) заявило, что Россия расширяет свое военное присутствие в Армении из-за ухудшения отношений с Азербайджаном.

