Складається враження, що, окрім бомбардувань азербайджанських нафтобаз в Україні, Москва не має жодної відповіді на політику Баку

Переклад оригінальної публікації з дозволу The Jamestown Foundation

Відносини між Росією та Азербайджаном різко погіршилися за останні кілька місяців. Наприкінці червня в Єкатеринбурзі відбулися масові арешти членів азербайджанської діаспори, пов'язані з давніми кримінальними справами, внаслідок яких загинули двоє людей. У відповідь азербайджанська влада провела обшуки в офісі агентства "Супутник-Азербайджан" в Баку, де заарештувала двох співробітників, повідомивши, що вони є агентами Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) під прикриттям. Незабаром після цього в Азербайджані були затримані фахівці з інтернет-технологій (ІТ), які не мали формального зв'язку з російською владою.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) заявило, що Росія розширює свою військову присутність у Вірменії через погіршення відносин з Азербайджаном.

