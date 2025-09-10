Мистецтво акуратно розбити глечики: Баку остаточно виходить з-під впливу Москви
Переклад оригінальної публікації з дозволу The Jamestown Foundation
Відносини між Росією та Азербайджаном різко погіршилися за останні кілька місяців. Наприкінці червня в Єкатеринбурзі відбулися масові арешти членів азербайджанської діаспори, пов'язані з давніми кримінальними справами, внаслідок яких загинули двоє людей. У відповідь азербайджанська влада провела обшуки в офісі агентства "Супутник-Азербайджан" в Баку, де заарештувала двох співробітників, повідомивши, що вони є агентами Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ) під прикриттям. Незабаром після цього в Азербайджані були затримані фахівці з інтернет-технологій (ІТ), які не мали формального зв'язку з російською владою.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР) заявило, що Росія розширює свою військову присутність у Вірменії через погіршення відносин з Азербайджаном.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)