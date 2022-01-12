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Казахстан как эхо Крыма

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2022, 19:30

Введение войск ОДКБ в Казахстан возвращает нас к 2014 году, когда российские войска в Крыму начали спецоперацию по оккупации украинской автономии

Стоит вспомнить, что до момента, когда было объявлено о "присоединении Крыма к России", в Кремле, так же, как и во время событий в Казахстане, старались соблюдать "легитимность" и соответствие своих действий существующим соглашениям и процедурам.

А количество легальных российских войск на территории Крыма не превышало количества, обусловленного соглашениями между Украиной и Россией. Назначение нового председателя Совета министров АРК Сергея Аксенова произошло согласно представлению Виктора Януковича – бывший президент уже покинул территорию Украины и был смещен с должности парламентом, но для Кремля оставался легитимным главой государства. Более того, Янукович официально обратился к Москве с просьбой о военной помощи – его письмо президенту РФ Владимиру Путину демонстрировал тогдашний представитель России в ООН Виталий Чуркин.

Различие ситуации в том, что в Украине Москва не имела легальных институциональных рычагов вмешательства, таких как ОДКБ (хотя и в Казахстане задействование таких войск весьма сомнительно, так как никаких доказательств внешней агрессии против Казахстана так и не представлено).

Кроме того, на момент принятия решения о военном вмешательстве в Украине и оккупации Крыма, Виктор Янукович практически утратил контроль над ситуацией в стране и над силовыми структурами. Вот почему Кремль, в случае с Казахстаном, уверен, действовал так быстро.

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Стало очевидно, что власть в Казахстане теряет контроль над силовыми структурами, что полицейские не хотят стрелять в участников протестов, а верхушка силовиков не лояльна к действующему президенту Касыму-Жомарту Токаеву. В этой ситуации российское военное вмешательство стало сигналом: если не справятся казахские силовики, с участниками протестов будут разбираться российские десантники. Смены власти, как в Украине, не будет все равно. И, похоже, казахстанские силовики сигнал поняли – потому и стало возможно говорить о скором выводе контингента ОДКБ.

Именно поэтому, уверен, можно говорить о Крыме как о недооцененной опасности. Уже в 2014 году стало очевидно, что Россия готова реагировать на протестное движение в бывших советских республиках, даже применяя военную силу и оккупируя чужие территории.

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Российские силовые "сигналы" могут, как видим, быть самыми разнообразными – от включения чужой территории в "состав России" или начала диверсионной войны, как в Украине, до введения "миротворческих" войск на всю территорию соседней взбунтовавшейся страны, как в Казахстане.

Но объединяет эти "сигналы", думаю, одно – страх режима Путина перед неизбежными переменами (в том числе и в самой России) и неспособность решать существующие проблемы политическими методами – то есть явная деградация самой культуры принятия решений. Из всего богатого политического арсенала Владимир Путин выбирает, как правило, запугивание, шантаж и задействование силовиков.

Такой подход трудно назвать стратегией: это тактика, которая показывает, что у Кремля есть, уверен, лишь желание остановить это будущее с помощью десантников и чекистов.

Специально для Радио Свобода

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Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
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