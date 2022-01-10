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Путин и Токаев не смогут вернуть Казахстан в советское прошлое. Даже с помощью ОДКБ

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2022, 12:02

ОДКБ не имели никакого права появляться на территории Казахстана без предъявления доказательств, что этой стране грозит внешняя угроза

На протяжении многих лет Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выглядела скорее как очередной формальный институт, который должен подчеркнуть лояльность бывших советских республик к Москве. Организация практически не участвовала в разрешении реальных конфликтов на постсоветском пространстве. Она не откликалась на призывы о помощи своих членов, когда те оказывались в состоянии реальной войны с соседями – как, например, Армения с Азербайджаном.

Но сейчас все поменялось: конкретно декорация ОДКБ использована как введение практически русского военного контингента в Казахстан. (Военные группировки других стран-участниц организации немногочисленны и не будут играть никакой роли в спецоперации).

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При этом следует напомнить, что войска ОДКБ могут быть задействованы на территории одной из стран объединения только в том случае, если этой стране грозит внешняя угроза. Никаких доказательств того, что в Казахстане действуют экстремисты и террористы из других стран президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев не предоставил. По сути он назвал террористами и экстремистами собственных соотечественников и призвал на борьбу с ними чужие армии.

Я даже не буду отрицать, что среди участников казахстанских протестов могут быть настоящие радикалы. Опыт обоих украинских майданов свидетельствует, что радикалы обязательно появляются в любой протестной среде. Как и провокаторы. Однако эти обстоятельства не имеют к мандату ОДКБ никакого отношения. Миротворческие силы организации не имели никакого права появляться на территории Казахстана без предъявления доказательств того, что против этой страны совершена внешняя агрессия.

И это хороший урок тем, кто считает, что Украина когда-то имела реальный внешнеполитический выбор между НАТО, ОДКБ и внеблоковым статусом. Российская агрессия против Украины началась именно тогда, когда у Украины был внеблоковый статус, а большинство граждан страны выступали против присоединения Украины к НАТО. Если бы Украина присоединилась к ОДКБ, не стоит сомневаться – российские десантники появились бы в Киеве если не в 2004 году, то уже наверняка в 2013 году. Чтобы помочь Виктору Януковичу бороться с экстремистами и террористами – ведь риторика Януковича относительно восставших украинцев ничуть не отличалась от риторики Токаева относительно восставших казахстанцев.

Решение о введении российского контингента в Казахстан напоминает, как советские войска в 1956 устроили расправу над народом Венгрии, в 1968 году расправились с "Пражской весной" в Чехословакии, а в 1979 году оккупировали Афганистан. И каждый раз в Кремле говорили о "террористах" и "экстремистах", которые не дают мирным гражданам "строить социализм". И каждый раз обвиняли "мировую реакцию" в заговоре против Советского Союза и его союзников.

Но при этом в самих странах, которым Москва хотела "помочь", большинство населения относилось к оккупантам с нескрываемой ненавистью. Не сомневаюсь, что так будет и в Казахстане.

Новые российские "миротворцы" не смогут покончить со стремлением жителей этой страны отвечать за ее будущее и станут важным толчком к усилению процесса возникновения национальной и государственной идентичности. Президент РФ Владимир Путин и Токаев не смогут вернуть Казахстан в советское прошлое, даже с помощью контингента ОДКБ .

Специально для Радио Свобода

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протесты казахстан Токаев одкб
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