Приведет ли раскол среди сторонников Трампа к его третьему импичменту

Недавний демарш миллиардера Илона Маска, бывшего ближайшего соратника Дональда Трампа, обозначил серьезный раскол внутри Республиканской партии, который может закончиться как очередным импичментом действующем президенту, так и поражением его партии на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году.

Как и предполагал автор в предыдущем тексте, конфликт между Трампом и "правым крылом" MAGA под пилотированием Маска только набирает обороты, что вылилось в создание последним Американской партии, которая должна "вернуть свободу американцам". "Когда речь заходит о банкротстве нашей страны из-за растрат и коррупции, мы живем в однопартийной системе, а не в демократии", – подчеркнул миллиардер в своей соцсети X.

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