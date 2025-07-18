Нещодавній демарш мільярдера Ілона Маска, колишнього найближчого соратника Дональда Трампа, позначив серйозний розкол усередині Республіканської партії, який може закінчитися як черговим імпічментом чинному президенту, так і поразкою його партії на проміжних виборах до Конгресу 2026 року.

Як і припускав автор у попередньому тексті, конфлікт між Трампом і "правим крилом" MAGA під пілотуванням Маска тільки набирає обертів, що вилилося у створення останнім Американської партії, яка має "повернути свободу американцям". "Коли мова заходить про банкрутство нашої країни через розтрати і корупцію, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії", – наголосив мільярдер у своїй соцмережі X.

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