Чи призведе розкол серед прихильників Трампа до його третього імпічменту

Нещодавній демарш мільярдера Ілона Маска, колишнього найближчого соратника Дональда Трампа, позначив серйозний розкол усередині Республіканської партії, який може закінчитися як черговим імпічментом чинному президенту, так і поразкою його партії на проміжних виборах до Конгресу 2026 року.

Як і припускав автор у попередньому тексті, конфлікт між Трампом і "правим крилом" MAGA під пілотуванням Маска тільки набирає обертів, що вилилося у створення останнім Американської партії, яка має "повернути свободу американцям". "Коли мова заходить про банкрутство нашої країни через розтрати і корупцію, ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії", – наголосив мільярдер у своїй соцмережі X.

Розблокуйте щоб читати далі Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net