Світ повертається у часи блоків: роль Китаю і наслідки для України
У світовому устрої відбуваються тектонічні зсуви.
На саміті у Тяньцзіні Сі Цзиньпін фактично закликав Росію, Індію та інші країни регіону об'єднуватися (звісно навколо Китаю) для економічного протистояння Заходу й створювати систему глобального управління.
Новизна цієї пропозиції полягає у тому, що раніше лише Росія намагалася перетворити БРІКС і ШОС на антизахідні майданчики й об'єднати Глобальній Південь у протистоянні США та їх союзникам. А Китай та Індія усіляко від цього відбивалися. Тепер схоже, що ситуація змінилася.
Крім того, у підсумковій декларації було засуджено західні санкції й обмеження, а також дії США та Ізраїлю проти Ірану й у Секторі Гази.
Попри те що у цій декларації було висловлено несприйняття блокового підходу та підтримано китайську ідею "спільноти єдиної долі", зрозуміло, що цими тезами підкреслювалося, що нібито саме Захід підриває світову єдність і стабільність. І що уся відповідальність за розкол світу на блоки (кроки до якого зроблені на самому саміті) ляже на США та їх союзників.
Отже, саміт у Тяньцзіні чітко показує нам, що світ знову дрейфує до блокової системи. Маятник історії тільки-но хитнувся в інший бік, і за нашого життя ми вже не побачимо того світу, у якому звикли жити.
Повний цикл може зайняти найближчі 50–100 років, протягом яких світ буде знову розділений на Захід та Схід. І для України ключовим завданням сьогодні стає остаточно увійти до Західного блоку.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)