У світовому устрої відбуваються тектонічні зсуви.

На саміті у Тяньцзіні Сі Цзиньпін фактично закликав Росію, Індію та інші країни регіону об'єднуватися (звісно навколо Китаю) для економічного протистояння Заходу й створювати систему глобального управління.

Новизна цієї пропозиції полягає у тому, що раніше лише Росія намагалася перетворити БРІКС і ШОС на антизахідні майданчики й об'єднати Глобальній Південь у протистоянні США та їх союзникам. А Китай та Індія усіляко від цього відбивалися. Тепер схоже, що ситуація змінилася.

Читайте також Нарешті реальні кроки від ЄС: як заморожені активи РФ поставити на службу Україні

Крім того, у підсумковій декларації було засуджено західні санкції й обмеження, а також дії США та Ізраїлю проти Ірану й у Секторі Гази.

Попри те що у цій декларації було висловлено несприйняття блокового підходу та підтримано китайську ідею "спільноти єдиної долі", зрозуміло, що цими тезами підкреслювалося, що нібито саме Захід підриває світову єдність і стабільність. І що уся відповідальність за розкол світу на блоки (кроки до якого зроблені на самому саміті) ляже на США та їх союзників.

Отже, саміт у Тяньцзіні чітко показує нам, що світ знову дрейфує до блокової системи. Маятник історії тільки-но хитнувся в інший бік, і за нашого життя ми вже не побачимо того світу, у якому звикли жити.

Повний цикл може зайняти найближчі 50–100 років, протягом яких світ буде знову розділений на Захід та Схід. І для України ключовим завданням сьогодні стає остаточно увійти до Західного блоку.

Оригінал

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net