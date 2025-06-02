Мнение
"Удар в самое уязвимое место" – к чему приводит недооценка врага
Сергей Бережной
публицист
Украинская дроновая атака, которая нанесла мощный удар по стратегической авиации России, вызвала множество сравнений – в том числе с атакой японской авиации на Пирл-Харбор в декабре 1941 года и разгромом флота Российской империи теми же японцами в Цусимском проливе в мае 1905 года.
Обе ассоциации, на мой взгляд, крайне поверхностны.
События в Перл-Харборе похожи на воскресную атаку дронов вглубь чужой территории только полной внезапностью и, возможно, новаторским использованием авианосцев, которые сумели скрытно доставить ударную авиацию на дистанцию для удара.
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