Украинская дроновая атака, которая нанесла мощный удар по стратегической авиации России, вызвала множество сравнений – в том числе с атакой японской авиации на Пирл-Харбор в декабре 1941 года и разгромом флота Российской империи теми же японцами в Цусимском проливе в мае 1905 года.

Обе ассоциации, на мой взгляд, крайне поверхностны.

События в Перл-Харборе похожи на воскресную атаку дронов вглубь чужой территории только полной внезапностью и, возможно, новаторским использованием авианосцев, которые сумели скрытно доставить ударную авиацию на дистанцию для удара.