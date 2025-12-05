Читаю нову Стратегію національної безпеки США.

Це абсолютно неймовірний текст.

Зосереджуючись тут лише на частині про Європу, видно, що Трамп покладає більшість проблем континенту на ЄС. Мова, використана в документі, така само дивовижна: там йдкеться про "здорові" нації Центральної та Східної Європи — не зовсім зрозуміло, у якому саме сенсі він має на увазі "здорові", це вже як хто собі уявить.

Але як доволі типовий євроскептичний британець — хоча я голосував за залишення у ЄС — я можу запевнити Трампа, що найбільшим досягненням ЄС було забезпечення миру та стабільності на континенті протягом десятиліть.

Я б не покладався тут надто на суверенні нації й національну ідентичність — ті самі речі раніше призвели до двох руйнівних світових воєн, піднесення фашизму, комунізму і десятків, якщо не сотень, мільйонів смертей.

Членство у ЄС змусило країни відкласти територіальні суперечки та національні неприязні й образи заради спільного блага. Були й невдачі: війни за спадщину Югославії та війна в Україні. Але я вважаю, що без ЄС і його процесу вступу ситуація була б значно гіршою.

Схоже також, що це заклик до дій від Трампа для партій-однодумців і рухів крайньої правиці — знову ж таки, надзвичайний виклик для мейнстримних політичних партій. І я досі вважаю, що мейнстримна політична думка в Європі сильна. Зараз такі партії, як AfD, Reform у Великій Британії та FN у Франції, набирають популярності, але вони все ще отримують менше ніж дві п’ятих підтримки.

Мене турбує не тільки те, що цей документ є майже декларацією війни США проти ЄС, а й те, що він сигналізує: Трамп зараз більше поділяє погляди Путіна на "суверенну демократію" у світі.

Це свідчить про те, що Трамп хоче миру в Україні за будь-яку ціну — на користь Путіна, — що могло б мати руйнівні наслідки для миру, стабільності й процвітання в Європі.

Такий мир, ймовірно, залишив би Україну нестабільною і підданою подальшим атакам Росії. З часом Україна могла б піддатися російському тиску, що призвело б до міграції десятків мільйонів українців на Захід, викликавши політичну, соціальну й економічну нестабільність у Європі та сприяючи антиімміграційній повістці тих самих крайньо правих про-MAGA партій у Європі.

Чи є здача України Трампом Росії частиною його плану послабити Європу та ЄС? Можливо. Усе це виглядає дуже екзистенційно для Європи.

Можу лише уявити, що національні команди безпеки Європи перебувають у кризовому режимі, поки я пишу ці слова.

