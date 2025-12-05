Схоже також, що це заклик до дій від Трампа для партій-однодумців та рухів крайньої правиці

Читаю нову Стратегію національної безпеки США.

Це абсолютно неймовірний текст.

Зосереджуючись тут лише на частині про Європу, видно, що Трамп покладає більшість проблем континенту на ЄС. Мова, використана в документі, така само дивовижна: там йдкеться про "здорові" нації Центральної та Східної Європи — не зовсім зрозуміло, у якому саме сенсі він має на увазі "здорові", це вже як хто собі уявить.

Але як доволі типовий євроскептичний британець — хоча я голосував за залишення у ЄС — я можу запевнити Трампа, що найбільшим досягненням ЄС було забезпечення миру та стабільності на континенті протягом десятиліть.

Я б не покладався тут надто на суверенні нації й національну ідентичність — ті самі речі раніше призвели до двох руйнівних світових воєн, піднесення фашизму, комунізму і десятків, якщо не сотень, мільйонів смертей.

Членство у ЄС змусило країни відкласти територіальні суперечки та національні неприязні й образи заради спільного блага. Були й невдачі: війни за спадщину Югославії та війна в Україні. Але я вважаю, що без ЄС і його процесу вступу ситуація була б значно гіршою.

Схоже також, що це заклик до дій від Трампа для партій-однодумців і рухів крайньої правиці — знову ж таки, надзвичайний виклик для мейнстримних політичних партій. І я досі вважаю, що мейнстримна політична думка в Європі сильна. Зараз такі партії, як AfD, Reform у Великій Британії та FN у Франції, набирають популярності, але вони все ще отримують менше ніж дві п’ятих підтримки.

Мене турбує не тільки те, що цей документ є майже декларацією війни США проти ЄС, а й те, що він сигналізує: Трамп зараз більше поділяє погляди Путіна на "суверенну демократію" у світі.

Це свідчить про те, що Трамп хоче миру в Україні за будь-яку ціну — на користь Путіна, — що могло б мати руйнівні наслідки для миру, стабільності й процвітання в Європі.

Такий мир, ймовірно, залишив би Україну нестабільною і підданою подальшим атакам Росії. З часом Україна могла б піддатися російському тиску, що призвело б до міграції десятків мільйонів українців на Захід, викликавши політичну, соціальну й економічну нестабільність у Європі та сприяючи антиімміграційній повістці тих самих крайньо правих про-MAGA партій у Європі.

Чи є здача України Трампом Росії частиною його плану послабити Європу та ЄС? Можливо. Усе це виглядає дуже екзистенційно для Європи.

Можу лише уявити, що національні команди безпеки Європи перебувають у кризовому режимі, поки я пишу ці слова.

