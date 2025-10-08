Пока Украина борется за свою жизнь на Земле, другие страны осваивают глубокий космос

Космическое селфи от Китая: наша "голубая планета" – всего лишь фон для звездной фотосессии

В этом году Международная неделя космоса (4–10 октября), учрежденная ООН более 25 лет назад, тематически охватывает все, что подпадает под довольно широкое толкование "Living in Space".

Пока Украина отстаивает свое право на "Living on Earth", другие страны соревнуются за лидерство не только на околоземных орбитах, но и в глубоком космосе.

Показательным стало опубликованное на днях Китайским национальным космическим управлением селфи, сделанное зондом "Тяньвэнь-2", который направляется к астероиду Kamoʻoalewa, чтобы взять с него образец грунта и вернуть его на Землю для изучения (до этого подобные миссии успешно выполняли японцы и американцы — с астероидов Ryugu и Bennu соответственно).

На момент съемки зонд находился, после 125-дневного путешествия, на полпути к цели, преодолев уже 45 миллионов километров.

Камера, установленная на роботизированной руке зонда, показывает белую капсулу, в которой должен быть возвращенный образец с астероида, а также вдали, в левом нижнем углу, — маленькую голубую Землю.

Космос космосом, но жизнь должна быть прежде всего на Земле.

