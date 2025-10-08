Поки Україна бореться за своє життя на Землі, інші країни опановують глибокий космос

Космічне селфі від Китаю: наша "блакитна планета" – лише фон для зіркової фотосесії

Цього року Міжнародний тиждень космосу (4–10 жовтня), встановлений ООН понад 25 років тому, тематично охоплює все, що підпадає під доволі широке тлумачення "Living in Space".

Доки Україна виборює своє право на "Living on Earth", інші країни конкурують за лідерство не тільки на навколоземних орбітах, але й у глибокому космосі.

Показовим є оприлюднення цими днями Китайським національним космічним управлінням світлини-селфі, зробленої зондом "Тяньвень-2", який прямує до астероїда Kamoʻoalewa, щоб взяти з нього зразок ґрунту й повернути для вивчення на Землю (до них це вдавалося японській та американській місіям з астероїдів Ryugu і Bennu відповідно).

Фото: Китайське національне космічне управління

На момент зйомки зонд був, після 125-денної подорожі, на пів шляху до цілі, подолавши вже 45 млн км.

Камера, встановлена на роботизованій руці зонда, демонструє білу капсулу, в якій має бути повернений зразок з астероїда, а також вдалині, у нижньому лівому кутку, – маленьку блакитну Землю.

Космос космосом, але життя має бути насамперед на Землі.

