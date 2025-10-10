Путін таки попросив вибачення в Алієва. Точніше, визнав, що літак AZAL був збитий ракетами російської ППО. Але, мовляв, не навмисно, а через "технічні проблеми" самої системи.

Фактично РФ зробила те, чого Азербайджан вимагав від самого початку — визнала провину. Тепер, ймовірно, Кремль виплатить компенсацію.

Але головне інше — уперше за довгий час Путін був змушений перепрошувати. Ситуація для нього явно не зручна й не комфортна. А зробити нічого не може.

Конфлікт з Азербайджаном загрожував проблемами з експортом нафти (що боляче) і ще активнішим зближенням Баку з Києвом (що ще болючіше).

Алієв був украй задоволений. І всією своєю поведінкою демонстрував, хто на тій зустрічі є головним, а хто — прохачем.

Азербайджан показав, як виглядає зниження впливу Кремля. І сталося це в Таджикистані — державі Центральної Азії, де досі зберігається значна присутність РФ.

Поки що зберігається — Алієв подав приклад, а вплив Кремля в регіоні стрімко зменшується. Відповідно, інші держави Центральної Азії рано чи пізно також вимагатимуть до себе принаймні такого самого ставлення.

