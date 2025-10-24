Трамп атакує наркокартелі: ключові гравці та справжні мотиви війни
Війна Дональда Трампа проти наркоторгівлі почалася 2 вересня, коли Військово-морські сили США атакували у Карибському морі венесуельські човни, що перевозили наркотики. Потім, 19 жовтня, Трамп назвав президента Колумбії "незаконним торговцем наркотиками" і потопив судно, яке належало його ліворадикальній повстанській групі. Тепер США підривають човни не лише у Карибському морі, а й біля тихоокеанського узбережжя Південної Америки.
Поки що американські військові завдали ударів по двох латиноамериканських режимах, але у списку цілей Вашингтона – ще кілька країн, зокрема Мексика. Мета США – зупинити потік нелегальних наркотиків, які щороку спричиняють понад 100 000 смертей від передозування. Водночас Трамп прагне домогтися зміни режимів у "наркодержавах", де диктатори нехтують правами людини та знущаються зі своїх громадян.
Цікаво, що 10 жовтня Трампа до дій закликала лідерка венесуельської опозиції у вигнанні Марія Коріна Мачадо – давня борчиня за демократію в країні.
