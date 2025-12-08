У властей Грузии все меньше вариантов найти позитивный выход из ситуации, в которую они сами себя загнали

Колонка написана для Haqqin.az, перепечатка с ведома и разрешения редакции





В современном мире можно сколько угодно конструировать удобную реальность внутри страны, однако за ее пределами действуют другие правила. И если собственные граждане вынуждены терпеливо сносить "политические эксперименты" власти, то внешние партнеры делать это не обязаны. О чем, собственно, они и напомнили Тбилиси.

Неделя для Грузии началась с неприятностей: в азербайджанских медиа прошла серия разгневанных публикаций о притеснениях транзитных водителей грузинскими таможенниками на границе с Азербайджаном.

Новость мгновенно стала центральной, что неудивительно: для Грузии создавать проблемы в отношениях с Баку равносильно выстрелу из двустволки сразу по обеим ногам. Любому человеку в Грузии, кто хоть немного понимает устройство нашего региона, известно: стратегическое партнерство с Азербайджаном и Турцией – это не просто добрососедство, а фундамент грузинской государственности. За пределами страны Грузия интересует мир прежде всего как участник Срединного коридора. Следовательно, подрывать доверие к собственному транзитному маршруту – безумие в чистом виде.

