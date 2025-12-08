У влади Грузії дедалі менше варіантів знайти позитивний вихід із ситуації, в яку вона сама себе загнала

Колонку написано для Haqqin.az, переклад з відома і дозволу редакції





У сучасному світі можна скільки завгодно конструювати зручну реальність усередині країни, проте за її межами діють інші правила. І якщо власні громадяни змушені терпляче зносити "політичні експерименти" влади, то зовнішні партнери робити це не зобов'язані. Про що, власне, вони й нагадали Тбілісі.

Тиждень для Грузії почався з неприємностей: в азербайджанських медіа пройшла серія розгніваних публікацій про утиски транзитних водіїв грузинськими митниками на кордоні з Азербайджаном.

Новина миттєво стала центральною, що не дивно: для Грузії створювати проблеми у відносинах із Баку рівносильно пострілу з двостволки одразу по обох ногах. Будь-якій людині в Грузії, хто хоч трохи розуміє устрій нашого регіону, відомо: стратегічне партнерство з Азербайджаном і Туреччиною – це не просто добросусідство, а фундамент грузинської державності. За межами країни Грузія цікавить світ насамперед як учасник Серединного коридору. Отже, підривати довіру до власного транзитного маршруту – безумство в чистому вигляді.

