Земельные отношения: ударим мониторингом по разгильдяйству

Почему популизм правительства в отношении земельной реформы вызывает только жалость. Колонка Андрея Мартына

В последнее время впору искренне посочувствовать нашему правительству: оно вроде бы и хочет продемонстрировать широким народным массам какие-то подвиги и свершения на "земельном фронте", да только постоянно какая-то ерунда получается. Сперва, по наивности, мораторий собрались снимать в угоду заокеанским буржуям. Но со всех сторон оппоненты, как коршуны, налетели, да раскудахтались так, что лучше было бы и не начинать - от греха подальше. В перманентной борьбе с коррупцией последняя продолжает побеждать с разгромным счетом. Но позвольте: с какой такой стати с ней, родимой, бороться? Проверенные кадры на самых правильных местах уже давно расставлены, а поэтому излишнее рвение в борьбе с тотальным взяточничеством на бесплатной раздаче государственной земли, земельном рейдерстве, а также разнообразных околоземельных согласованиях и экспертизах проявлять совсем не хочется.

Что же делать, когда очень нужно хоть на чем-то пиариться и выглядеть в глазах праздношатающейся публики видными реформаторами, но при этом ничего не менять в земельных отношениях по сути? Выход есть всегда: надо какую-то рутинную бюрократическую процедуру обозвать "пилотным проектом" и представить ее как некий глобальный прорыв в реформах. Поэтому, руководствуясь таким незамысловатым рецептом, Кабинет министров, не долго думая, утвердил своим августовским постановлением Порядок реализации пилотного проекта по проведению мониторинга земельных отношений.

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Что же намерено мониторить правительство в рамках "пилотного проекта"? Может, наконец, появится достоверная информация об агрохимическом состоянии наших "лучших в мире" черноземов, плодородие которых в последние десятилетия интенсивно убивается успехами арендаторов? Или публика, наконец, узнает правду о состоянии береговой линии морей, рек и озер, которые застраиваются ударными темпами? Может, публичной станет информация о сделках и ценах на рынке недвижимости? Или, на крайний случай, нам расскажут об удовлетворенности граждан административными услугами по регистрации участков и прав на них? Сразу вынужден разочаровать: этого не будет.



Проверенные кадры на самых правильных местах уже давно расставлены, а поэтому излишнее рвение в борьбе с тотальным взяточничеством на бесплатной раздаче государственной земли, земельном рейдерстве, а также разнообразных околоземельных согласованиях и экспертизах проявлять совсем не хочется.

Дело в том, что для реального отслеживания состояния земельного фонда страны нужно использовать какие-то странные и непонятные технологии дистанционного зондирования, располагать соответствующей техникой и профессиональными кадрами, да и затраты будут в любом случае - куда уж без них. Поэтому такой вариант мониторинга никому не интересен. Более того, чиновники центральных органов власти в нашей стране изначально весьма энергоэффективные. Поэтому когда руководство пытается "изобрести" какую-то дополнительную работу по "информационному обмену" или, не дай Бог, "мониторингу", то предоставлять они будут, как правило, лишь ту информацию, которая и так уже давным-давно имеется в их распоряжении. То есть если вы думали, что с помощью мониторинга обществу внезапно выдадут какие-то новые и интересные сведения, это, конечно же, не так.

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Наверное, единственный новый показатель, которого в отечественных системах отчетности раньше не было, - это распределение землевладения по гендерному признаку. Так чем же тогда будет полезен пилотный мониторинг? Станет ли обычному украинскому фермеру, у которого околовластные рейдеры отжимают земельный участок, лучше от того, что он узнает соотношение мальчики/девочки среди землевладельцев? Поразит ли его воображение цифра "количества землевладельцев, которые имеют индивидуальный налоговый номер" по данным Государственного земельного кадастра? Или в Минюсте и ранее нельзя было узнать, сколько в стране работает государственных и частных нотариусов? Обрадуется ли обыватель, когда узнает "общую площадь земель несельскохозяйственного назначения (кроме земель в пределах населенных пунктов), нормативная денежная оценка которых проведена"? Вряд ли. В конце концов, эти и прочие сверхважные сведения уже давно присутствовали в системах ведомственного учета и статистики. Любой желающий естествоиспытатель при должной настойчивости мог попытаться удовлетворить праздный академический интерес просто в порядке банального доступа к публичной информации.



Конечно, если бы в процессе "мониторинга" можно было бы выявить, к примеру, среднюю цену вопроса по безоплатной приватизации государственных земель или размер благодарности за регистрацию участка в земельном кадастре, то результаты исследования, несомненно, произвели бы настоящий фурор.

Конечно, если бы в процессе "мониторинга" можно было бы выявить, к примеру, среднюю цену вопроса для безоплатной приватизации государственных земель или размер благодарности за регистрацию участка в земельном кадастре, результаты исследования, несомненно, произвели бы настоящий фурор. Очень жаль, что авторы идеи забыли вовлечь в процесс исследования наших доблестных правоохранителей, ведь они, несомненно, смогли бы дополнить мониторинг большим количеством занимательнейших сведений.

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Ну а по большему счету, инициированный Кабмином мониторинг земельных отношений будет однозначно полезен. Во-первых, чем больше времени наши "околоземельные" чиновники потратят на сравнительно безобидное собирание и разглядывание мониторинговых данных, тем меньше времени у них останется на традиционное вредительство и создание проблем для граждан и бизнеса, что само по себе является невероятно хорошей новостью. Во-вторых, иностранные коллеги нас однозначно похвалят: они ведь и сами любят тратить время и деньги налогоплательщиков на подобную милую чепуху. В-третьих, несколько аспирантов на основании собранных данных опубликуют несколько, несомненно, очень ценных с научной точки зрения статей. Ну и (чуть не забыл!) самое главное - много-много пиара о том, как правительство решительно проводит земельную реформу. Ведь решительности нам не занимать. С чем всех и поздравляю.

Андрей Мартын, заведующий кафедрой землеустроительного проектирования Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

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