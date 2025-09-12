Боль, что останется в слове: книги о нашей войне
В своей в предыдущей колонке я писала про лонгселлеры – книги, которые становятся любимыми для тысяч читателей и остаются с нами надолго. Это всегда история об успехе, когда нам удалось выполнить главную миссию издательства – донести книгу до читателя.
Но есть и другая категория – книги о войне. Они не про коммерческий успех, но я все же считаю их одними из самых важных в издательском портфеле.
Почему книги о войне редко становятся популярными?
Причин несколько. Во-первых, человек обычно ищет простые тексты, помогающие отвлечься. Во-вторых, боль и правда войны часто слишком тяжелы для ежедневного чтения. И это нормально. Ведь книга – это зеркало общества, и не каждый готов каждый раз смотреть в отражение собственной травмы.
