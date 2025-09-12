Чому в Україні видають книжки про війну, хоча читачі щодня проживають цей досвід наживо

У своїй попередній колонці я писала про лонгселери – книжки, які стають улюбленими для тисяч читачів і які залишаються з нами надовго. Це завжди історія про успіх, коли нам вдалося виконати головну місію видавництва – донести книгу до читача.

Але є інша категорія – книжки про війну. Вони не про комерційний успіх, але я все ж вважаю їх одними з найважливіших у видавничому портфоліо.

Чому книжки про війну рідко стають популярними?

Причин декілька. По-перше, людина зазвичай шукає простих текстів, що допомагають відвернути увагу від реальності. По-друге, біль і правда війни часто надто важкі для щоденного читання. І це нормально. Адже книжка – це дзеркало суспільства, і не кожен готовий щоразу дивитися у відображення власної травми.

