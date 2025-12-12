Эффективное делегирование ИИ – это баланс: рутину отдаем машине, а критические решения оставляем себе

1. Ты — эксперт в вопросе и знаешь, каким должен быть результат? Делегируй все ИИ максимально.

2. Не уверен в том, каким должен быть результат? Попробуй несколько вариантов, инструментов, попроси ИИ сравнить результаты. Используй "режим критика" для контента, сгенерированного ИИ. Попроси его улучшить результат.

3. Не эксперт в вопросе? Попробуй "режим исследователя", "поиска", "глубокого исследования". Не публикуй результаты работы ИИ, пока не проверишь все факты.

4. Переводишь? Работаешь с контентом? Убедись, что в тексте нет шаблонных слов, фраз и структур. Проверь правильность перевода терминов (а лучше дай эти определения в промпте). Пропиши стиль. Добавь "не использовать клише, маркетинговый булшит", укажи стиль и пожелания по формату.

5. Работаешь с задачами, требующими аналитики? Принудительно включи "режим рассуждения".

6. Нужна информация из проверенных источников? Используй кастомные GPT или интеграции с источниками данных.

7. Медицина? Симптомы? ИИ только для поверхностного анализа и базовой информации.

8. Право? Законы? Разъяснение законодательства? Используй прямые ссылки на тексты законов и пропиши супердетальный промпт со всеми нюансами. Не забудь потом проконсультироваться с экспертами.

9. Работаешь с чувствительными данными? Активируй Microsoft 365 Copilot, Gemini for Google Workspace. Проще говоря, используй копилоты, которые надстраиваются над твоей основной платформой.

10. Автоматизация? Начни с описания бизнес-процесса. Поверь, ты многое узнаешь о нем, пока будешь писать. В итоге может случиться так, что ты его перепишешь, удалишь или сильно упростишь. Здесь уже можно подключать ИИ.

