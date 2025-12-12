1. Ти – експерт у питанні й знаєш, що має бути в результаті? Максимально делегуй все ШІ.

2. Не впевнений в тому, що має вийти в результаті? Спробуй кілька варіантів, інструментів, попроси ШІ порівняти результати. Спробуй "режим критика" для контенту, що згенерував ШІ. Попроси його покращити результат.

3. Не є експертом в питанні? Спробуй "режим дослідника", "пошуку", "глибокого дослідження". Не публікуй результати роботи ШІ, допоки не перевіриш всі факти.

4. Перекладаєш? Працюєш з контентом? Переконайся, що в тексті немає шаблонних слів, фраз та шаблонної структури. Переконайся, що терміни перекладені правильно (а краще дати ці визначення у промпті). Пропиши стиль. Додай "не використовуй кліше, маркетинг булшит", вкажи стиль та побажання щодо формату.

5. Працюєш з завданнями, де потрібна аналітична робота? Увімкни примусово "режим міркування".

6. Потрібна інформація з верифікованих джерел? Використовуй кастомні GPT чи інтеграції з джерелами даних.

7. Медицина? Симптоми? ШІ лише для поверхового аналізу та базової інформації.

8. Право? Закони? Роз'яснення законодавства? Використовуй прямі посилання на тексти законів та пропиши супердетально промпт з усіма нюансами. Не забудь потім проконсультуватися з фахівцями.

9. Працюєш з чуттєвими даними? Активуй Microsoft 365 Copilot, Gemini for Google Workspace. Простими словами, користуйся копілотами, що надбудовуються над твоєю основною платформою.

10. Автоматизація? Почни з опису бізнес-процесу. Повір, ти багато чого дізнаєшся про нього, поки писатимеш. Врешті-решт, може статися так, що ти його перепишеш, викинеш чи значно спростиш. Ось тут вже можна і ШІ додавати.

