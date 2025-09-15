Инфляция замедлилась из-за удержания курса гривни и слабого спроса, а не благодаря монетарной политике; инструменты НБУ все еще малоэффективны

В августе темпы прироста инфляции снизились – к предыдущему месяцу цены упали на 0,2%, а в годовом измерении инфляция составила +13,2% (против +14,1% в июле). Текущий уровень инфляции пока остается далеким от в третий раз обновленного прогнозного показателя НБУ для 2025 года (+9,7%). Инфляционные прогнозы НБУ не отличаются высокой точностью, погрешность инфляционных прогнозов НБУ превышает 30% на годовом горизонте.

Факторы инфляции. Сейчас на уровень инфляции оказывают давление как проинфляционные, так и дезинфляционные факторы. Проинфляционные факторы – высокий рост цен производителей, погодные условия, значительный фискальный дефицит, повышение ставок отдельных налогов, частичное восстановление отложенного спроса.

Дезинфляционные факторы – существенное замедление экономического роста (реальный ВВП за 7 мес. 2025 г. вырос всего на +0,9% против предыдущего года), стабильность обменного курса (обеспечиваемая значительными валютными интервенциями НБУ), сохранение моратория на повышение ряда коммунальных тарифов, сдержанность спроса вследствие неопределенности военных действий. В ближайшие месяцы ожидается некоторое снижение уровня годовой инфляции преимущественно из-за статистического эффекта базы сравнения прошлого года.

Структура инфляции. Вариация приростов цен в разрезе отдельных товаров и услуг составляет более 40 п.п., что говорит о доминировании немонетарных, ситуативных и административных факторов динамики инфляции. С одной стороны есть значительное давление на цены со стороны роста затрат производителей, но с другой – инфляция сдерживается мораторием на коммунальные тарифы и искусственным сдерживанием девальвации гривны.

