Інфляція сповільнилася через утримання курсу гривні та слабкий попит, а не завдяки монетарній політиці; інструменти НБУ все ще малоефективні

У серпні темпи приросту інфляції знизились – до попереднього місяця ціни впали на 0,2%, а в річному вимірі інфляція становила +13,2% (проти +14,1% у липні). Поточний рівень інфляції поки що залишається далеким від втретє оновленого прогнозного показника НБУ для 2025 року (+9,7%). Інфляційні прогнози НБУ не відзначаються високою точністю, похибка інфляційних прогнозів НБУ перевищує 30% на річному горизонті.

Чинники інфляції. Зараз на рівень інфляції чинять тиск як проінфляційні, так і дезінфляційні чинники. Проінфляційні чинники – високе зростання цін виробників, погодні умови, значний фіскальний дефіцит, підвищення ставок окремих податків, часткове відновлення відкладеного попиту.

Дезінфляційні чинники – суттєве гальмування економічного зростання (реальний ВВП за 7 міс. 2025 р. зріс лише на +0,9% проти попереднього року), стабільність обмінного курсу (яка забезпечується значними валютними інтервенціями НБУ), збереження мораторію на підвищення ряду комунальних тарифів, стриманість попиту внаслідок невизначеності щодо воєнних дій. Найближчими місяцями очікується деяке зниження рівня річної інфляції переважно через статистичний ефект бази порівняння минулого року.

Структура інфляції. Варіація приростів цін в розрізі окремих товарів і послуг становить понад 40 відс. пунктів, що свідчить про домінування немонетарних, ситуативних та адміністративних факторів динаміки інфляції. З одного боку, є значний тиск на ціни з боку зростання витрат виробників, але, з іншого боку, інфляція стримується мораторієм на комунальні тарифи й штучним стримуванням девальвації гривні.

