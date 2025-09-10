Украинский бизнес сталкивается со сложными реалиями войны. В таком контексте инструмент медиации – это о максимальном сохранении ресурсов и активов

Несколько десятков лет назад разрешение споров в IP-сфере воспринималось во всем мире прежде всего через призму судов. В некоторых странах ситуация до сих пор остается без изменений: конфликт по поводу IP прав имеет все шансы превратиться в затяжной процесс. Дело может длиться годами, требуя от сторон значительных затрат. Причем речь идет не только о финансах, но и о времени — одном из ключевых активов современности.

В то же время опыт глобального IP-сообщества доказывает: конфликт можно урегулировать гораздо эффективнее, если воспользоваться медиацией.

О чем идет речь

Медиация — это внесудебная добровольная, конфиденциальная и структурированная процедура, в ходе которой стороны при помощи нейтрального посредника (медиатора) пытаются предотвратить возникновение или урегулировать конфликт (спор) путем переговоров. В отличие от судебного процесса, который часто носит состязательный и конфронтационный характер, медиация позволяет сторонам разрешить недоразумение, найдя взаимоприемлемые решения.

Почему это выгодно