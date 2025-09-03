Социальная ответственность стала маркером адекватности бизнеса. Речь идет не только о репутации, а о настоящем влиянии

Трансформация ожиданий общества

В начале полномасштабного вторжения ожидания украинцев от бизнеса радикально изменились. Потребители стали более требовательными. Согласно опросу Kantar (август–ноябрь 2022 года), 72% респондентов считают, что бренды должны рекламировать товары даже во время войны, а 81% – что они должны оставаться активными. Более половины (53%) отдают предпочтение именно отечественным маркам.

Такие результаты перекликаются с данными Gradus (март 2024 года): на третьем году полномасштабной войны 74% потребителей сознательно покупали продукцию украинских производителей, а 62% признались, что особенно тщательно анализируют бренды перед покупкой товара. К ключевым факторам выбора относят поддержку ВСУ, связи с государством-агрессором, волонтерство, чёткую политическую позицию, язык коммуникации, помощь детям, животным, а также поддержку проектов в сфере экологии, образования и развития молодежи.

Это очевидный сигнал украинскому бизнесу: недостаточно быть просто полезным – важно участвовать в процессах изменения и отвечать на общественные запросы в режиме "здесь и сейчас".

В конечном счете запрос людей к бизнесу проявляется не только в долгосрочных трендах, но и в период острых событий. Например, во время массовых протестов в поддержку восстановления независимости НАБУ и САП общество справедливо ожидало действий, заявлений и реакций крупных компаний.

