Як IP-медіація змінює правила гри
Кілька десятків років тому розв’язання спорів у IP-сфері сприймалося в усьому світі насамперед через призму судів. У деяких країнах ситуація досі залишається без змін: конфлікт щодо IP-прав має всі шанси перетворитися на затяжний процес. Справа може тривати роками, вимагаючи від сторін чималих витрат. Причому це стосується не лише фінансів, а й часу — одного з ключових активів сьогодення.
Та водночас досвід глобальної IP-спільноти доводить: конфлікт можна врегулювати набагато ефективніше, якщо скористатися медіацією.
Про що йдеться
Медіація — це позасудова добровільна, конфіденційна й структурована процедура, під час якої сторони за допомогою нейтрального посередника (медіатора) намагаються запобігти виникненню або врегулювати конфлікт (спір) шляхом переговорів. На відміну від судового процесу, який часто є змагальним і конфронтаційним, медіація дозволяє сторонам розв'язати непорозуміння, відшукавши взаємоприйнятні рішення.
Чому це вигідно
