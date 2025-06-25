Продолжение публикации консультанта DataDriven Елены Юрковской, подготовленной по результатам исследования относительно перспектив разработки редкоземельных минералов в Украине в контексте соответствующего соглашения с США. Первую часть, где шла речь о доле Украины в мировых запасах и переработке этих полезных ископаемых, читайте по ссылке.

Структурные и регуляторные вызовы

Несмотря на давнюю историю горнодобывающей промышленности, технологическая база Украины остается устаревшей. Такие объекты, как ЗТМК, работают ниже своих мощностей из-за хронического недофинансирования, а современные мощности по переработке лития и рафинированию отсутствуют – страна преимущественно экспортирует сырье.

Большинство ферросплавных заводов имеют КПД ниже 50%. ESG-стандарты слабые, что подрывает доверие инвесторов. Хотя Украина является участницей EITI, контроль за соблюдением стандартов, особенно в зонах боевых действий, ограничен.

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Наибольший барьер – геополитическая нестабильность. Боевые действия в стратегических регионах (Донецкая, Луганская, Запорожская области) осложняют разработку месторождений. Для минимизации рисков необходимы новые юридические рамки, международные гарантии безопасности и дипломатическое сопровождение.

Созданный в 2025 году Фонд реконструкции предусматривает совместное управление доходами от лицензий, однако энергетическая волатильность и санкционная неопределенность остаются сдерживающими факторами. На международных форумах 2024 года неоднократно подчеркивалась необходимость четких правовых гарантий для долгосрочного инвестирования.

Стратегические рекомендации для сектора критического сырья Украины

Чтобы Украина смогла реализовать свой потенциал как конкурентоспособный и устойчивый поставщик критического сырья, стране необходимо перейти от фрагментарных решений к целостной государственной политике. Такая политика должна включать реформу рыночных основ (собственность, управление), создание надежной регуляторной и ESG-архитектуры, мобилизацию инвестиций и международных партнерств, а также развитие внутренней переработки и инфраструктуры добавленной стоимости.