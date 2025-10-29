Между ударами и восстановлением: готова ли энергетика Украины к зиме-2025
Постоянная угроза атак
По данным аналитиков, с 25 марта 2025 года (начала так называемого месячного "энергетического перемирия") зафиксировано около 3000 атак на энергетическую инфраструктуру Украины – как массированных, так и локальных.
Среди объектов, пострадавших от разрушений, – нефтебаза в Одесской области, распределительные сети в нескольких регионах, объекты газотранспортной системы и добычи. В результате Украина будет вынуждена импортировать газ примерно на три миллиарда долларов до конца года.
С началом осеннего сезона риск новых массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины только возрос. В сентябре произошли очередные удары – в частности, по объекту теплоэнергетики в Киевской области, который играет заметную роль в обеспечении электроэнергией столичного региона. После атаки на объект гражданской инфраструктуры в Черниговской области без света остались более 30 тысяч домохозяйств.
Российские беспилотники продолжают активно вести разведку энергообъектов и расположения средств защиты около них. В зоне риска находятся не только электростанции, но и подстанции, трансформаторы, распределительные сети, газовая инфраструктура.
