Украинскую энергосистему ожидает очередное испытание. Анализируем, что для ее устойчивости делают государство, бизнес и международные партнеры

Постоянная угроза атак

По данным аналитиков, с 25 марта 2025 года (начала так называемого месячного "энергетического перемирия") зафиксировано около 3000 атак на энергетическую инфраструктуру Украины – как массированных, так и локальных.

Среди объектов, пострадавших от разрушений, – нефтебаза в Одесской области, распределительные сети в нескольких регионах, объекты газотранспортной системы и добычи. В результате Украина будет вынуждена импортировать газ примерно на три миллиарда долларов до конца года.

С началом осеннего сезона риск новых массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины только возрос. В сентябре произошли очередные удары – в частности, по объекту теплоэнергетики в Киевской области, который играет заметную роль в обеспечении электроэнергией столичного региона. После атаки на объект гражданской инфраструктуры в Черниговской области без света остались более 30 тысяч домохозяйств.

Российские беспилотники продолжают активно вести разведку энергообъектов и расположения средств защиты около них. В зоне риска находятся не только электростанции, но и подстанции, трансформаторы, распределительные сети, газовая инфраструктура.

