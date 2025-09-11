Нового директора БЭБ назначили, перезагрузка началась: что дальше
Летом этого года развернулась борьба за перезагрузку Бюро экономической безопасности и назначение нового директора, избранного Комиссией с участием международных экспертов. К счастью, эта борьба завершилась победой гражданского общества, и Кабмин в итоге назначил нового директора.
Сразу после назначения нового руководителя БЭБ возник вопрос: как оценивать работу органа? То есть нужно чётко понимать, какие есть показатели, по которым можно, в хорошем смысле, контролировать деятельность Бюро экономической безопасности.
Общество и бизнес ожидают, что оценивать работу органа будут не по количеству обысков или открытых дел, а по реальным результатам.
Вокруг этого вопроса возникло много дискуссий в бизнес-среде и аналитических центрах.
