Нового директора БЕБ призначено, перезавантаження розпочато: що далі
Улітку цього року розгорнулася боротьба за перезавантаження Бюро економічної безпеки та призначення нового директора, обраного Комісією за участі міжнародних експертів. На щастя, ця боротьба завершилась перемогою громадянського суспільства, і нового директора Кабмін урешті решт призначив.
Одразу після призначення нового керівника БЕБ, виникло питання: як оцінювати роботу органу? Тобто потрібно чітко розуміти, які є показники, за якими можна, у хорошому сенсі, контролювати діяльність Бюро економічної безпеки.
Суспільство й бізнес очікують, що оцінювати роботу органу будуть не за кількістю обшуків чи відкритих справ, а за реальними результатами.
Навколо цього питання виникло багато дискусій у бізнес-середовищі й аналітичних центрах.
Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.
Коментарі (0)