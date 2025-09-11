На сьогодні питання оцінки ефективності роботи БЕБ не вирішене. Зокрема й тому, що перед ним інколи стоять взаємозаперечні завдання

Улітку цього року розгорнулася боротьба за перезавантаження Бюро економічної безпеки та призначення нового директора, обраного Комісією за участі міжнародних експертів. На щастя, ця боротьба завершилась перемогою громадянського суспільства, і нового директора Кабмін урешті решт призначив.

Одразу після призначення нового керівника БЕБ, виникло питання: як оцінювати роботу органу? Тобто потрібно чітко розуміти, які є показники, за якими можна, у хорошому сенсі, контролювати діяльність Бюро економічної безпеки.

Читайте також Гарантії безпеки для України: виклики і проблеми

Суспільство й бізнес очікують, що оцінювати роботу органу будуть не за кількістю обшуків чи відкритих справ, а за реальними результатами.

Навколо цього питання виникло багато дискусій у бізнес-середовищі й аналітичних центрах.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net