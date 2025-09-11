Улітку цього року розгорнулася боротьба за перезавантаження Бюро економічної безпеки та призначення нового директора, обраного Комісією за участі міжнародних експертів. На щастя, ця боротьба завершилась перемогою громадянського суспільства, і нового директора Кабмін урешті решт призначив.

Одразу після призначення нового керівника БЕБ, виникло питання: як оцінювати роботу органу? Тобто потрібно чітко розуміти, які є показники, за якими можна, у хорошому сенсі, контролювати діяльність Бюро економічної безпеки.

Читайте також
Гарантії безпеки для України: виклики і проблеми

Суспільство й бізнес очікують, що оцінювати роботу органу будуть не за кількістю обшуків чи відкритих справ, а за реальними результатами.

Навколо цього питання виникло багато дискусій у бізнес-середовищі й аналітичних центрах.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO?

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net
Бюро економічної безпекибізнес в Українібізнес в умовах війни