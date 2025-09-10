Гарантии безопасности для Украины: вызовы и проблемы
Одной из ключевых проблем для Украины в контексте потенциальных мирных переговоров, а также во взаимодействии с нашими западными партнерами является вопрос о гарантиях безопасности для нашей страны в послевоенный период.
Собственно, более-менее понятно, что речь идет о таких мерах и действиях, которые будут реальными предохранителями против нового нападения России на Украину. А вот в том, что считать реальными гарантиями безопасности, единства нет ни среди простых украинцев, ни среди политиков и экспертов.
Кратко проиллюстрирую это на примере двух тем в сфере безопасности, которые наиболее популярны и в политических кругах, и в социальных сетях.
Распространено мнение о том, что наилучшей гарантией безопасности для Украины будет членство в НАТО. Более того, это официальная позиция Украины. Восприятие НАТО как самой действенной гарантии безопасности обусловлено тем, что в альянсе действует принцип коллективной обороны.
