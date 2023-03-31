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Первый год Дия.City: испытание войной прошло успешно

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Первый год Дия.City: испытание войной прошло успешно

старший менеджер налогово-юридической практики EY в Украине
31.03.2023, 10:32

Резидентами уникального режима для IT стали более 500 компаний, а это – каждый пятый технологический бизнес. Индустрия получила дополнительный толчок

Дия.City создал основу для прозрачной структуризации IT-бизнеса и уменьшил риск споров с контроллерами. Предприниматели почувствовали себя увереннее и уже больше привлекают иностранных инвесторов. Ernst & Young получает большое количество запросов по трансформации деятельности ИТ-компаний, чтобы получить резидентство, по моделированию возможной будущей деятельности и налоговой политики. Просят консультации о правилах режима, разработке проектов юридических документов, подготовке и проверке отчетности, проверке соответствия критериям, установленным для резидентов.  

Ранее большинство компаний привлекало ИТ-специалистов как ФОП. Такая модель бизнеса была непрозрачной, непонятной иностранным инвесторам и рисковой. Не единожды во время due diligence процедур украинских ИТ-компаний мы с клиентами отмечали риски споров с контролирующими органами, трудности со структурированием отношений компании с ИТ-специалистами, отсутствие механизмов удержания персонала, риски, связанные с правами интеллектуальной собственности на разработанный продукт, сложности структурирования трансакции и приобретение ИТ-бизнеса инвесторами.  

Дия.City решает эти вопросы внедрением специального налогового режима и альтернативных моделей привлечения специалистов. Налог на доходы физических лиц – 5%, военный сбор – 1,5% и ЕСВ – 22 % от одной минимальной зарплаты – то есть по сравнению с упрощенной системой налогов больше всего на 1,5% военного сбора. Корпоративное налогообложение может происходить по двум альтернативным вариантам: налогом на прибыль на общих основаниях в 18% или налогом на прибыль на особых условиях (фактически налогом на распределенную прибыль) по ставке 9%.  

С другой стороны, резидент может привлекать специалистов в штат или как гиг-специалистов, или как ФОП. Режим внедрил понятие гиг-контракта, являющегося разновидностью гражданско-правового договора и заключающегося между резидентом Дия.City и физлицом. На законодательном уровне закреплены механизмы для удержания и поощрения специалистов путем заключения договоров о неразглашении и воздержании от конкурентных действий.  

Механизмы, которые были заложены в него с самого начала, сделали Дия.City естественно выносливым во время войны: єлектронная форма коммуникации с регулятором, урегулированный дистанционный режим работы, подписание документов с персоналом в электронной форме и т.п. Со своей стороны Минцифра регулярно разъясняет, оперативно рассматривает обращения и постоянно развивает новые возможности пространства. А в условиях военного положения компании Дия.City имеют статус критически важных и могут бронировать военнообязанных работников.  

По результатам каждого отчетного года резиденты будут составлять годовые отчеты о соответствии и проходить независимые аудиты. Подготовка и получение независимого заключения может стать вызовом. Налоговая проверка также потребует усилий, особенно для резидентов, избравших налогообложение "распределенной прибыли", которое необычно как для налоговиков, так и для компаний. Компаниям следует провести "самопроверку" и убедиться в готовности к визиту налоговиков.  

В то же время есть потребность уточнить виді деятельности, допустимые для резидентства. В первую очередь это касается консультантов по вопросам информатизации, интернет–платформ электронной коммерции, предпринимателей, занимающихся настройкой и ремонтом. Не до конца понятно, как учесть совместителей при расчете среднеучетного количества персонала и размера среднего месячного вознаграждения, как выплачивать больничные и пенсионные отчисления, которые для работников Дия.City рассчитываются от размера одной минимальной зарплаты, непонятны вопросы выплаты баланса неиспользованного перерыва в работе гиг-специалисту, который прекращает сотрудничество с резидентом Дия.City, а также налогообложение определенных типов выплат, компенсаций и дополнительных благ, предоставляемых работникам.    

Дальнейшее усовершенствование режима должны инициировать отраслевые ассоциации, чтобы дать возможность регуляторам вовремя учесть идеи и избежать "хаотизации" процесса.

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