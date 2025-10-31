Копирование в инновациях – это антиинновация. Потому что инновации рождаются не из повторения, а из переосмысления

Где-то в начале XXI века мир массово влюбился в миф Силиконовой долины. Казалось, формула успеха уже найдена. На первый взгляд, всё было просто: создай акселератор, пригласи венчурных инвесторов, оборудуй коворкинг с пуфами – и бам. Next big thing.

Прошло больше двадцати лет, и у нас сотни копий – от Silicon Wadi в Тель-Авиве до Silicon Oasis в Дубае. Почти в каждой стране есть место или город, который называют своей Силиконовой долиной – вроде Бангалора в Индии или Берлина в Германии.

Но есть нюанс: реально успешных историй – единицы. И, как правило, успех строился именно на локальных особенностях.

Долина – это не просто географическое место или инфраструктура, это уникальная мутация истории, военных инвестиций и психологии риска.

