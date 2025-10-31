Чому не варто "натягувати" венчурну логіку на defense tech
Десь на початку XXI cтоліття світ масово закохався у міф Силіконової долини. Здавалося, що формула успіху вже знайдена. Вона виглядала доволі просто, на перший погляд, – зроби акселератор, запроси венчурних інвесторів, створи коворкінг з кріслами-мішками – і бам. Next big thing.
Минуло понад двадцять років, і ми маємо сотні копій – від Silicon Wadi у Тель-Авіві до Silicon Oasis у Дубаї. Майже у кожній країні є місце чи місто, котре називають Силіконовою долиною, як-от Бенгалуру в Індії чи Берлін у Німеччині.
Але є один нюанс: реально успішних історій – одиниці. І, як правило, успіх будувався саме на локальних особливостях.
Долина – це не просто географічне місце чи інфраструктура, це унікальна мутація історії, військових інвестицій та психології ризику.
