Копіювання в інноваціях – це антиінновація. Бо інновації народжуються не з повторення, а з переосмислення

Десь на початку XXI cтоліття світ масово закохався у міф Силіконової долини. Здавалося, що формула успіху вже знайдена. Вона виглядала доволі просто, на перший погляд, – зроби акселератор, запроси венчурних інвесторів, створи коворкінг з кріслами-мішками – і бам. Next big thing.

Минуло понад двадцять років, і ми маємо сотні копій – від Silicon Wadi у Тель-Авіві до Silicon Oasis у Дубаї. Майже у кожній країні є місце чи місто, котре називають Силіконовою долиною, як-от Бенгалуру в Індії чи Берлін у Німеччині.

Читайте також Українська компанія тестує дрони для доставлення органів. Скільки це коштує і які перспективи

Але є один нюанс: реально успішних історій – одиниці. І, як правило, успіх будувався саме на локальних особливостях.

Долина – це не просто географічне місце чи інфраструктура, це унікальна мутація історії, військових інвестицій та психології ризику.

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь

Хочете стати колумністом LIGA.net – пишіть нам на пошту. Але спершу, будь ласка, ознайомтесь із нашими вимогами до колонок.

Статті, що публікуються в розділі "Думки", відображають точку зору автора і можуть не збігатися з позицією редакції LIGA.net