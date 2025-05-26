Соя в Украине всегда играла роль дополнения к "большой тройке" сельхозкультур — кукурузе, пшенице и подсолнечнику. Однако на фоне глобального спроса на белковое сырьё и роста переработки в Украине соя может укрепить свои позиции в планировании севооборота в долгосрочной перспективе.

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Причина изменений — в соотношении между соей и кукурузой. Эти культуры конкурируют между собой не только в Украине, но и в США, а также в Бразилии. В текущем сезоне мы засеяли много сои, потому что она обеспечивала относительно стабильную прибыль, в то время как ситуация с кукурузой оставалась неопределённой. Такая же тенденция наблюдалась и в мире. Это повлияло на соотношение цен — кукуруза начала дорожать по отношению к сое.