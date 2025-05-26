Соя в Україні завжди була у ролі додатка до "великої трійки" сільгоспкультур — кукурудзи, пшениці та соняшника. Але на тлі глобального попиту на білкову сировину та зростання перероблювання в Україні соя може посилити свої позиції у плануванні сівозміни в довгостроковій перспективі.

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Причина змін — у співвідношенні між соєю та кукурудзою. Ці культури конкурують між собою не тільки в Україні, а й у США та Бразилії. У поточному сезоні ми засіяли багато сої, бо вона забезпечувала відносно стабільний прибуток, тоді як ситуація з кукурудзою була незрозумілою. Така сама тенденція спостерігалася і у світі. Це вплинуло на співвідношення цін — кукурудза почала дорожчати відносно сої.