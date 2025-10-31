В последнее время мы наблюдаем осторожное, но уверенное восстановление активности на рынке слияний и поглощений (M&A) в Украине. Несмотря на все вызовы, устойчивые и инновационные бизнесы становятся привлекательными целями для инвесторов. Однако, когда речь заходит о продаже, многих владельцев пугает процедура Due Diligence (DD) – комплексная проверка, которую часто воспринимают как "аудит под микроскопом".

После проведения множества таких проверок мы убедились: Due Diligence – это не угроза, а мощный инструмент для максимизации стоимости вашего бизнеса.

M&A: как проходит комплексная проверка

Due Diligence – это всесторонняя оценка финансового, юридического, налогового и операционного состояния компании-цели. Ее цель проста: подтвердить стоимость активов, выявить скрытые риски и возможности, которые повлияют на финальную цену сделки.

