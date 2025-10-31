Український M&A-ринок відновлюється: чому Due Diligence – шанс, а не страх для бізнесу
Останнім часом ми спостерігаємо обережне, але впевнене відновлення активності на ринку злиттів та поглинань (M&A) в Україні. Попри всі виклики, стійкі та інноваційні бізнеси стають привабливими мішенями для інвесторів. Проте, коли йдеться про продаж, багато власників лякає процедура Due Diligence (DD) – комплексна перевірка, яка часто сприймається як "аудит під мікроскопом".
За час проведення чималої кількості перевірок ми впевнелися:Due Diligence – це не загроза, а потужний інструмент для максимізації вартості вашого бізнесу.
M&A: Як проходить комплексна перевірка
Due Diligence — це всебічна оцінка фінансового, юридичного, податкового та операційного стану компанії-цілі. Її мета проста: підтвердити вартість активів, виявити приховані ризики та можливості, які вплинуть на фінальну ціну угоди.
