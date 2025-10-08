Україна підходить до зими зі зміцненою, але все ще вразливою енергосистемою

Україна входить у четверту воєнну зиму, і підготовка енергосистеми стала одним із ключових напрямів державної політики. Попри масштабні руйнування та постійну загрозу нових атак, енергетичний сектор демонструє поступ у зміцненні стійкості.

Проте перед холодами залишаються ризики, які потребують рішень, – від захисту інфраструктури до стабілізації фінансування та проведення реформ.

Захист об’єктів під час постійних атак

Найбільшою загрозою для енергосистеми залишаються щоденні повітряні удари, які не припиняються. З кінця березня, після короткого так званого енергетичного перемир’я, зафіксовано вже понад 3000 ударів атак на енергооб’єкти – як масованих, так і локальних. Пошкоджуються ТЕС, підстанції, газова інфраструктура, а також обладнання станцій сховищ газу в західних регіонах.

