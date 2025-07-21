В понедельник, 21 июля, СБУ и Офис генпрокурора провели около 70 обысков в отношении сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Служба безопасности Украины и прокуратура подозревают одного из высокопоставленных чиновников НАБУ в пособничестве России. В НАБУ же подчеркивают, что следственные действия проводятся без судебных постановлений и по разным фактам: и из-за возможного сотрудничества с российскими спецслужбами, и из-за экономического сотрудничества с врагом, и из-за ДТП.

Анализ ситуации продолжается, уверяет LIGA.net руководитель НАБУ Семен Кривонос.

Однако пока вся эта история выглядит как политическая атака, особенно для Европы, убеждает LIGA.net руководитель фундации DEJURE и бывший судья Михаил Жернаков: "Эффективность важнейших антикоррупционных органов уничтожается".

"Речь идет о серьезных операциях Службы безопасности, где четко прослеживается российский след и работа на врага", – возражает в разговоре с LIGA.net источник в СБУ.

Из этого текста вы узнаете:

какая связь между ДТП, коноплей и работой на Россию;

причем тут охранник Виктора Януковича;

получит ли СБУ информацию о текущих и запланированных следственных действиях НАБУ;

почему обыски в НАБУ вызвали шквал критики и что это значит.