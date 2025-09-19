Сергей находится в СЗЧ (самовольное оставление части) уже более года. Он дезертировал, потому что у него не сложились отношения с командиром. Он не считает себя трусом и утверждает, что имеет "большой боевой опыт". В свое время участвовал в АТО, а с началом полномасштабного вторжения россиян добровольно вернулся в армию.

Новое командование в его подразделении демотивировало служить, анонимно рассказывает он LIGA.net. Сначала начались отказы в отпуске. Любая попытка отстоять свои права заканчивалась штрафными предписаниями. В конце концов Сергей решил уйти в СЗЧ.

Таких, как он, десятки тысяч. Чтобы вернуть бойцов в строй и поддерживать боеспособность, в августе 2024 года заработал механизм, который позволяет не наказывать военнослужащих за первое самовольное оставление части или дезертирство.

По официальной статистике, с ноября прошлого года по август 2025 года более 29 000 военнослужащих воспользовались упрощенной процедурой возвращения. Но теперь решили отменить эту "амнистию". Соответствующий закон, как говорят LIGA.net депутаты, может быть принят до начала октября: "Кто хотел вернуться, уже это сделал".

Действительно ли "амнистия" не решила проблемы СЗЧ, каков ее масштаб и причины?