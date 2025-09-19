Уже понад рік Сергій перебуває в СЗЧ (самовільне залишення частини). У "самоволку" пішов, бо не склалося з командиром. Боягузом себе не вважає, переконує, що "бойовий досвід має чималий". Свого часу був в АТО, а з початком повномасштабного вторгнення росіян добровільно повернувся до армії.

Та нове командування в його підрозділі демотивувало служити, анонімно розповідає він LIGA.net. Спочатку почалися відмови у відпустці. Будь-яка спроба відстояти права закінчувалася штрафними нарядами. Зрештою Сергій вирішив піти в СЗЧ.

Таких, як він, – десятки тисяч. Щоб повернути бійців у стрій та підтримувати боєздатність, у серпні 2024 року запрацював механізм, який дозволяє не карати військових за перше самовільне залишення частини чи дезертирство.

За офіційною статистикою, від листопада минулого року до серпня 2025-го понад 29 000 військових скористалися спрощеним поверненням. Але тепер "амністію" вирішили скасувати. Відповідний закон, як кажуть LIGA.net нардепи, може бути ухвалено до початку жовтня: "Хто хотів повернутись, уже це зробив".

Чи дійсно "амністія" не розв'язала проблеми СЗЧ, які її масштаби та причини?

Щоб прочитати цей матеріал, підпишіться на LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO?
дезертирствоВРУсзчвійськовослужбовиці