Уже понад рік Сергій перебуває в СЗЧ (самовільне залишення частини). У "самоволку" пішов, бо не склалося з командиром. Боягузом себе не вважає, переконує, що "бойовий досвід має чималий". Свого часу був в АТО, а з початком повномасштабного вторгнення росіян добровільно повернувся до армії.

Та нове командування в його підрозділі демотивувало служити, анонімно розповідає він LIGA.net. Спочатку почалися відмови у відпустці. Будь-яка спроба відстояти права закінчувалася штрафними нарядами. Зрештою Сергій вирішив піти в СЗЧ.

Таких, як він, – десятки тисяч. Щоб повернути бійців у стрій та підтримувати боєздатність, у серпні 2024 року запрацював механізм, який дозволяє не карати військових за перше самовільне залишення частини чи дезертирство.

За офіційною статистикою, від листопада минулого року до серпня 2025-го понад 29 000 військових скористалися спрощеним поверненням. Але тепер "амністію" вирішили скасувати. Відповідний закон, як кажуть LIGA.net нардепи, може бути ухвалено до початку жовтня: "Хто хотів повернутись, уже це зробив".

Чи дійсно "амністія" не розв'язала проблеми СЗЧ, які її масштаби та причини?