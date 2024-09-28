"Байден боится". США прекрасно знают, что нужно для победы Украины – аналитик
Критика стратегии украинского президента Владимира Зеленского со стороны администрации Джо Байдена, описанная в статье WSJ по поводу "мирного плана" – это способ команды президента США сказать, что они боятся России. Об этом в комментарии к материалу LIGA.net заявил аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.
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"В команде Байдена понимают, что войну не выиграть гениальным планом. Всем известно, что нужно сделать для победы – США должны дать Украине гораздо больше оружия, право бить по всей России и наложить значительно более жесткие санкции", – говорит Дикинсон.
Но Америка опасается, что ей за это придется заплатить дополнительную цену. Россия же в ответ может дать оружие Хезболле, ХАМАС, хуситам и другим атакующим интересы США по миру. США могут пострадать и экономически, добавляет аналитик.
- Украинское правительство должно самостоятельно определять, как закончится война с Россией, а мирный план не должен быть навязан Киеву извне, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
- Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может предложить план завершения войны, предусматривающий создание "демилитаризованной зоны" на территориях Украины, оккупированных Россией. Согласно этому плану Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Об этом в подкасте Shawn Ryan Show заявил кандидат-республиканец в вице-президенты Джей Ди Вэнс.