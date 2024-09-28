"Байден боится". США прекрасно знают, что нужно для победы Украины – аналитик

США должны дать Украине больше оружия и право бить по всей территории России. Гениальными планами войну не выиграть, считает аналитик Atlantic Council

Президент Зеленский презентовал на этой неделе президенту Джо Байдену мирный план Украины. Его детали пока неизвестны (Фото: EPA-EFE/ALEXANDER DRAGO/POOL)

Критика стратегии украинского президента Владимира Зеленского со стороны администрации Джо Байдена, описанная в статье WSJ по поводу "мирного плана" – это способ команды президента США сказать, что они боятся России. Об этом в комментарии к материалу LIGA.net заявил аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон.

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"В команде Байдена понимают, что войну не выиграть гениальным планом. Всем известно, что нужно сделать для победы – США должны дать Украине гораздо больше оружия, право бить по всей России и наложить значительно более жесткие санкции", – говорит Дикинсон.

Но Америка опасается, что ей за это придется заплатить дополнительную цену. Россия же в ответ может дать оружие Хезболле, ХАМАС, хуситам и другим атакующим интересы США по миру. США могут пострадать и экономически, добавляет аналитик.

Украинское правительство должно самостоятельно определять, как закончится война с Россией, а мирный план не должен быть навязан Киеву извне, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае победы на выборах может предложить план завершения войны, предусматривающий создание "демилитаризованной зоны" на территориях Украины, оккупированных Россией. Согласно этому плану Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Об этом в подкасте Shawn Ryan Show заявил кандидат-республиканец в вице-президенты Джей Ди Вэнс.