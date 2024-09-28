"Байден боїться". США прекрасно знають, що потрібно для перемоги України – аналітик

США мають дати Україні більше зброї і право бити нею по всій території Росії. Геніальними планами війну не виграти, вважає аналітик Atlantic Council

Президент Зеленський презентував цього тижня президенту Джо Байдену “мирний план” України. Його деталі наразі невідомі (Фото: EPA-EFE/ALEXANDER DRAGO / POOL)

Критика стратегії українського президента Володимира Зеленського з боку адміністрації Джо Байдена, описана в статті WSJ щодо "мирного плану" – це спосіб команди президента США сказати, що вони бояться Росії. Про це в коментарі до матеріалу LIGA.net заявив аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон.

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"У команді Байдена розуміють, що війну не виграти геніальним планом. Усім відомо, що слід зробити для перемоги – США мають дати Україні значно більше зброї, право бити по всій Росії і накласти значно жорсткіші санкції", – каже Дікінсон.

Але Америка побоюється, що їй за це доведеться заплатити додаткову ціну. Росія ж у відповідь може дати зброю Хезболлі, ХАМАСу, хуситам та іншим, хто атакує інтереси США по світу. США можуть постраждати й економічно, додає аналітик.