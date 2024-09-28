"Байден боїться". США прекрасно знають, що потрібно для перемоги України – аналітик
Критика стратегії українського президента Володимира Зеленського з боку адміністрації Джо Байдена, описана в статті WSJ щодо "мирного плану" – це спосіб команди президента США сказати, що вони бояться Росії. Про це в коментарі до матеріалу LIGA.net заявив аналітик Atlantic Council Пітер Дікінсон.
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"У команді Байдена розуміють, що війну не виграти геніальним планом. Усім відомо, що слід зробити для перемоги – США мають дати Україні значно більше зброї, право бити по всій Росії і накласти значно жорсткіші санкції", – каже Дікінсон.
Але Америка побоюється, що їй за це доведеться заплатити додаткову ціну. Росія ж у відповідь може дати зброю Хезболлі, ХАМАСу, хуситам та іншим, хто атакує інтереси США по світу. США можуть постраждати й економічно, додає аналітик.
- Український уряд має самостійно визначати, як закінчиться війна з Росією, а мирний план не повинен бути нав'язаний Києву ззовні, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
- Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у разі перемоги на виборах може запропонувати план завершення війни, який передбачає створення "демілітаризованої зони" на територіях України, окупованих Росією. Згідно з цим планом, Україна має відмовитися від вступу в НАТО. Про це у подкасті Shawn Ryan Show заявив кандидат-республіканець у віцепрезиденти Джей Ді Венс.