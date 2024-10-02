Под угрозой оцепления 2 октября украинские защитники вышли из Угледара (Донецкая область). Решение было принято для сохранения личного состава и боевой техники.

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Утрата этого города для Сил обороны – событие тактического масштаба, подчеркивает LIGA.net военный эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк. Украинцы продолжают удерживать Угледарский плацдарм.

Силам обороны в ближайшее время придется покинуть Торецк и Селидово, прогнозирует LIGA.net эксречник Генштаба Владислав Селезнев.

Какой урок по обороне Угледара должна усвоить Украина и что дальше – коротко.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В ОСУВ "Хортица" официально подтвердили, что Силы обороны покинули Угледар. "В результате действий противника возникла угроза оцепления города, – говорится в сообщении. – Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара, занятие положения для ведения дальнейших действий".

Кадры уничтожения Угледара россиянами:



Фактически два года россияне постоянно атаковали город, напоминает LIGA.net эксречник Генерального штаба Владислав Селезнев:

"Еще в январе-феврале 2023 года враг там потерял по меньшей мере два комплекта 155-й бригады морской пехоты. Россияне под Угледаром несли немалые потери безрезультатно".

Основная операция оккупационных войск в направлении Угледара началась в конце 2023 – начале 2024 года. Они пытались взять город в полное окружение, добавляет LIGA.net военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

"Основная проблема Сил обороны Украины: россияне могли КАБами вскрывать наши линии обороны и наши рубежи вне зависимости от степени их подготовленности", – говорит он.

Успех вражеской армии произошел только потому, что им удалось продавить украинские фланги, уточняет Селезнев: "Контроль над Угледаром мы потеряли, пока что, безвозвратно".

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. От Угледара до соседних направлений достаточно далеко: до Курахово – около 20 км, до Покровска – 56 км, до Великой Новоселки – 30 км, отмечает военный аналитик, полковник запаса ВСУ Виктор Кевлюк.

"Это событие тактического масштаба, – считает он. – Угледар не был логистическим хабом. Его потеря имеет скорее отрицательное психологическое значение, чем усложняет обстановку".

Силы обороны продолжают удерживать Угледарский плацдарм, добавляет он.

Но есть ключевой урок, который должно усвоить не только командование, а все – от солдата до командующего ОСУВ "Таврия", отмечает Кевлюк. Противник применяет одну и ту же тактику – давление на флангах, угроза окружения, принуждение гарнизона к отступлению.

Россияне за всю войну не научились бою в городе, хотя уже осознали, что атака в лоб очень затратна и компенсировать такие потери все труднее и труднее, говорит Кевлюк. Только за последние 2-3 суток боев в Угледаре враг потерял до 500 бойцов убитыми.

"Противник в определенные моменты боя создает преимущество в силах и средствах на выбранных направлениях, широко применяет авиацию, которая атакует наши позиции КАБ. Вражеская артиллерия создает огневое преимущество до 3:1 в свою пользу, – перечисляет он. – Следует иметь это в виду под время планирования боя и быть готовыми к применению этих приёмов".

ЧТО ДАЛЬШЕ. По всей видимости, украинские защитники теперь перейдут к обороне на рубеже Золотая Нива – Новоукраинка – Богоявленка, предполагает Кевлюк.

Выглядит именно так, соглашается Селезнев. Но удастся ли там закрепиться – пока вопрос, учитывая, насколько оперативно россияне также отправляются в этот район, чтобы разрушить там украинские оборонные рубежи и позиции.

В краткосрочной перспективе Силам обороны придется покинуть Торецк и Селидово, говорят опрошенные LIGA.net эксперты.

Далее российские оккупационные войска будут акцентироваться на ударах по Курахово, предполагает Коваленко. В перспективе – в ближайшее время они начнут процесс восстановления логистики через Волноваху, это будет железная дорога с востока на юг.

"Враг будет прорываться на Курахово, но не сможет выполнить свою задачу без резервов", – уточняет Кевлюк.

Командование противника сосредоточит усилия на максимальном продвижении по направлению Покровск – Павлоград и выходе на стык Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей в районе поселка Темировка, считает он. Тем самым оккупационные войска будут пытаться создать реальные условия для достижения военно-политической цели СВО – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Будущая битва за Покровск – апогей наступательной операции РФ на Юго-Западном театре военных действий, – говорит Кевлюк. – Октябрь и частично ноябрь становятся моментом максимального напряжения сил сторон во всей кампании 2024 года".