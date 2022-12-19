Залужный и Шаптала – за, некоторые военные и депутаты – против

Больше 31 000 голосов набрала петиция с призывом к президенту Владимиру Зеленскому ветировать законопроект, увеличивающий наказание для военных за неисполнение приказов, дезертирство и другие нарушения военной дисциплины.

Новые правила неоднозначно восприняли некоторые депутаты и военные, но поддержали главком ВСУ Валерий Залужный и министр обороны.

Аргументы "против" закона приводит, например, Роман Костенко, военный и нардеп от фракции Голос: "У нас даже к коллаборантам и предателям не применяются такие нормы, которые мы хотим применять к нашим военнослужащим".

Аргумент главкома Залужного "за" закон: во время войны нужны быстрые решения.

LIGA.net собрала основные позиции "за" и "против" принятого законопроекта N8271.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Верховная Рада 13 декабря приняла законопроект №8271-д, который усиливает наказание военных за нарушение дисциплины. Он запрещает судам смягчать наказание военным за непослушание, неисполнение приказа, угрозы начальнику или насилие против него, дезертирство, самовольное покидание воинской части или поля боя.

Увеличены сроки и штрафы за нарушения, вводится осмотр военной службой правопорядка резервистов и военнообязанных на факт опьянения.

Законопроект был принят за основу и в целом (без второго чтения) через пять дней после его регистрации в Раде. В парламенте, его представлял начальник Генштаба ВСУ генерал Сергей Шаптала.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Петиция с требованием к Зеленскому ветировать закон за неделю набрала 31 000 голосов – при 25 000 необходимых. Иначе, говорится в петиции, командование получает беспрецедентные рычаги для шантажа и наказания военных тюрьмой за любую критику их решений.

Ряд депутатов были против принятия закона без второго чтения. Это дискриминация военных, считают критики. У них не будет права на смягчение наказания, которое есть у обвиняемых в других нарушениях.

"Даже люди, которые насиловали и убивали, имеют доступ к институту смягчения наказания, – объясняет LIGA.net адвокат и военный Маси Найем. – А этим законом они хотят забрать эти права (у военных. – Ред.). Это неправильно. Даже с точки зрения отношения к ВСУ. Я уже не говорю о том, что в корне это отнимает у них право на правосудие".

Нардеп и военный, полковник СБУ в отставке (позывной "Гром") Роман Костенко говорит LIGA.net, что видел разные ситуации на поле боя. И каждый случай требует индивидуального рассмотрения судом, а не уравниловки: каждому по 5-12 лет тюрьмы.

"Я против, например, ситуации, когда человек мобилизовался, прошел неделю подготовки, попал под артобстрел, смалодушничал и отошел, а за это ему – пять лет", – объясняет Костенко.

Закон не решает главную проблему – дисциплины в армии, уверен Найем.

В Уголовном кодексе и сейчас достаточно механизмов, чтобы наказывать нарушителей, уверен Костенко: "Если военный отступил, а от этого погиб батальон или рота, ни один судья никогда не даст ему смягчения".

Чтобы улучшить дисциплину, сейчас нужно проанализировать ситуации, когда ее нарушали, говорит Найем. Также большой вопрос – сами приказы.

Кроме того, важно работать с самими военными и командирами, привлекать психологов, говорит Костенко.

"У нас в армии сейчас по большей части не профессиональные военные, а условные вчерашние учителя, агрономы и водители, – объясняет нардеп. – Они не видели каждый день разрывов 152-мм снарядов, много трупов и разбомбленных построек. И к ним должен быть подход, а не так, что дал заднюю – и пять лет тюрьмы".

Срочно рассмотреть законопроект просили сами военные – соответствующее письмо было подано в Раду с подписями главкома ВСУ Валерия Залужного и министра обороны Алексея Резникова. Военные в Раде объясняли срочность тяжелой ситуацией под Бахумтом, говорит глава СН Давид Арахамия.

Залужный публично призвал Зеленского поддержать законопроект. По его словам, армия держится на дисциплине: разъяснять и убеждать можно в мирное время – а во время войны нужны быстрые решения.

"Отказники могут заплатить штраф, размер которого составляет до десяти процентов боевых выплат, или получить наказание с испытанием, это несправедливо. Более того, и это ключевое, обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них", – объяснил свою позицию главком.

При этом Залужный заверил, что командиры также несут ответственность, а сам он работает над проблемами, которые приводят к самоволке.

В Генштабе считают справедливым в условиях войны не назначать для военных более мягкие наказания, чем предусмотрено законом. Такие преступления ослабляют обороноспособность, могут фатально повлиять на выполнение боевых задач другими законопослушными военными, – говорится в заявлении ГШ.

Также 16 декабря публично поддержал N8271 представитель Зеленского в Раде Федор Вениславский. Закон достаточно сбалансирован и улучшит качество дисциплины на фронте, считает нардеп.

По его словам, есть единичные случаи, когда невыполнение приказов, самоволка или угрозы начальника негативно влияли на боеспособность подразделения и могли поставить под угрозу других военных.

"Моральный дух украинского войска в целом очень высок. К сожалению, бывают исключения, когда один или несколько военнослужащих саботируют деятельность целого военного подразделения, – объяснял Вениславский. – Именно для недопущения таких случаев этот законопроект и направлен. 99% всех военнослужащих точно никаких негативных последствий от действия этого закона не ощутят".

LIGA.net пыталась получить комментарии Вениславского и главы профильного комитета Сергея Ионушаса (СН), но на момент публикации ответов не получила.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Зеленский должен сделать два действия: ответить на петицию (у него на это есть еще 86 дней) и принять решение – ветировать или подписать N8271, чтобы он стал законом.

Однако на практике законопроект может долго лежать вообще без подписи. Например, с апреля ждет подписи N7180 от 19.03.2022, который позволяет украинцам по желанию продолжать военную службу до 65 лет, отмечают правозащитники.

Банковая пока официально не комментировала законопроект.

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